Вышний Волочёк
Профиль пользователя Barashik
О себе
Особо ничем не увлекаюсь, раньше был волонтёром победы, но к сожалению на данный момент нет ни на что времени
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность
Не нравится:
💩 Странный юмор
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