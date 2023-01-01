О себе

Делаю интерьерные игрушки, слушаю рок, фолк-рок, что-то странное, иногда даже очень странное; читаю фентези, смотрю аниме, залипаю в манхве; содержу кошку, ящерицу, павуков, суккуленты и папоротник; пишу маленькие миры и персонажиков к ним, пытаюсь научиться сносно рисовать, чтобы пилить клёвые иллюстрации к проектам, ну и играю в игры (лол, горгона, тесо, ДСТ и так далее). Не очень умею в юмор и социальное.

Ю а велком. 🫠