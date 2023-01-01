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Выборг
Профиль пользователя Nyatl

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О себе

Делаю интерьерные игрушки, слушаю рок, фолк-рок, что-то странное, иногда даже очень странное; читаю фентези, смотрю аниме, залипаю в манхве; содержу кошку, ящерицу, павуков, суккуленты и папоротник; пишу маленькие миры и персонажиков к ним, пытаюсь научиться сносно рисовать, чтобы пилить клёвые иллюстрации к проектам, ну и играю в игры (лол, горгона, тесо, ДСТ и так далее). Не очень умею в юмор и социальное.
Ю а велком. 🫠

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян
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