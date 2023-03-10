Люби делать вещи своими руками. Люби нести ответственность. Старайся быть хорошим отцом и надежным защитником своей леди. Но в то же время старайся с этим не перегибать. У нас, мужиков, тоже чувства есть. Как и у всех. Скрывать их не всегда правильно. ©Джейсон Стетхэм

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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