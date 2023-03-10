Выборг
Профиль пользователя BazisMan
О себе
Люби делать вещи своими руками. Люби нести ответственность. Старайся быть хорошим отцом и надежным защитником своей леди. Но в то же время старайся с этим не перегибать. У нас, мужиков, тоже чувства есть. Как и у всех. Скрывать их не всегда правильно.
©Джейсон Стетхэм
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Кому скучно-пишите)
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Обсудить кризис среднего возраста)
Ах лето🤩 у кого какие планы?
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Обсудим синдром отложенной жизни
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Расширить круг общения
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