Вязьма
Профиль пользователя Nata134
О себе
Я очень люблю смотреть военные фильмы и слушать музыку
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Санкт-Петербург → Другое
Просто хочется новых знакомств и интересного общения )
Рига → Другое
Доброе утро для тех у кого утро.
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