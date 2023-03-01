Я очень люблю смотреть военные фильмы и слушать музыку

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм

💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Рига → Другое Доброе утро для тех у кого утро.

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Ищешь друзей и компанию в городе Вязьма?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Вязьма.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.