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Воткинск
Воткинск
Профиль пользователя JeiDiVa
О себе
Привет! Люблю киберспорт, гулять по лесу или просто перед сном. Обожаю вечера в кругу друзей, особенно за интересными настолками. Путешествую каждый отпуск по стране)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие
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