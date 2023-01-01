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Воткинск
Профиль пользователя JeiDiVa

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О себе

Привет! Люблю киберспорт, гулять по лесу или просто перед сном. Обожаю вечера в кругу друзей, особенно за интересными настолками. Путешествую каждый отпуск по стране)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💨 Кальян📺 Политика✝️ Религия
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