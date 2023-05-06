So sad story Я жила 3 года в Москве, очень скучала по Воронежу и друзьям. И вот я временно вернулась Врн, а друзья и самые близкие разлетелись по разным уголкам мира, время сейчас такое 🤷🏻‍♀️ Очень не хватает простого человеческого выпить вечером винца в приятной компании, сходить потанцевать или богемненько пройтись по музэям/театрам 🎭

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📺 Политика 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

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