Воронеж
Профиль пользователя Zhanna
О себе
So sad story
Я жила 3 года в Москве, очень скучала по Воронежу и друзьям. И вот я временно вернулась Врн, а друзья и самые близкие разлетелись по разным уголкам мира, время сейчас такое 🤷🏻♀️
Очень не хватает простого человеческого выпить вечером винца в приятной компании, сходить потанцевать или богемненько пройтись по музэям/театрам 🎭
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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