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Воронеж
Профиль пользователя Yuliya11.11

фото пользователя Yuliya11.11

О себе

Творческий человек с хорошим чувством юмора. Занимаюсь йогой и изучаю ведические писания в свободное от суеты время.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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