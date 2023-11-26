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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Yuliya11.11
О себе
Творческий человек с хорошим чувством юмора. Занимаюсь йогой и изучаю ведические писания в свободное от суеты время.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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