Воронеж

Профиль пользователя YuliaTu

О себе Учусь на 3 курсе ВГПУ, хочу найти подруг для совместных прогулок, тусовок, общения. Пишите, буду очень рада познакомиться))

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