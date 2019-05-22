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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя YuliaTu
О себе
Учусь на 3 курсе ВГПУ, хочу найти подруг для совместных прогулок, тусовок, общения. Пишите, буду очень рада познакомиться))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🏫 Учеба🪩 Ночной клуб😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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