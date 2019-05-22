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Воронеж
Профиль пользователя YuliaTu

фото пользователя YuliaTu

О себе

Учусь на 3 курсе ВГПУ, хочу найти подруг для совместных прогулок, тусовок, общения. Пишите, буду очень рада познакомиться))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🏫 Учеба🪩 Ночной клуб😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Старый Оскол → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе, клуб, парк, поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя VikaKotik

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Vll_cch

Воронеж → прогуляться, перекусить

Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tatyana1997

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя JuliyaN

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя tatyana22

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tatd

Воронеж → прогуляться, перекусить

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anna.B

Воронеж → собрать компанию

Хочу в субботу собрать компанию девчонок, и затусить в клубе )

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ellen

Воронеж → прогуляться, перекусить

Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Maria1995

Воронеж → другое

Куда-нибудь отдохнуть

Откликнулись 3 участника

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