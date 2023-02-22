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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Yanalione
О себе
Привет🫶🏽 Мне 31, хочу расширить свой круг общения, поболтать✨ Мы дружим двумя парами, может в дальнейшем получится проводить время вместе🫂
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎭 Театр🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога
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