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Воронеж
Профиль пользователя Yalori_Ray

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О себе

Та я норм челик вроде, можно общаться, ищу друзей, их оч мало(

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 📚 Книги ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей
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