⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж
Воронеж
С головой в мешанине жанров от альтернативной сцены idm, rythm noise, ambient, etc. До русского хип-хопа DSHH и классики русского рока Наутилус, Король и Шут.
Воронеж
Профиль пользователя WhiteNoise187
О себе
С головой в мешанине жанров от альтернативной сцены idm, rythm noise, ambient, etc. До русского хип-хопа DSHH и классики русского рока Наутилус, Король и Шут.
Практикую спортивную стрельбу, но последние пол года не до этого.
Прожигаю время в соревновательных видеоиграх. Дота, Хант, турики по Дарк соулс.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь
Не нравится:
Другие пользователи из города Воронеж
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам