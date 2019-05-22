О себе

С головой в мешанине жанров от альтернативной сцены idm, rythm noise, ambient, etc. До русского хип-хопа DSHH и классики русского рока Наутилус, Король и Шут.

Практикую спортивную стрельбу, но последние пол года не до этого.

Прожигаю время в соревновательных видеоиграх. Дота, Хант, турики по Дарк соулс.