⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя WhiteNoise187

фото пользователя WhiteNoise187

О себе

С головой в мешанине жанров от альтернативной сцены idm, rythm noise, ambient, etc. До русского хип-хопа DSHH и классики русского рока Наутилус, Король и Шут.
Практикую спортивную стрельбу, но последние пол года не до этого.
Прожигаю время в соревновательных видеоиграх. Дота, Хант, турики по Дарк соулс.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика🏢 Работа☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя Vitalson
маленькое фото пользователя Nika2010
маленькое фото пользователя Marini
маленькое фото пользователя Evgeniy2233
маленькое фото пользователя butterflybaby
маленькое фото пользователя Dashm
маленькое фото пользователя Alexandr_north
маленькое фото пользователя Mar38
маленькое фото пользователя Kot6
маленькое фото пользователя Bogdanchik
маленькое фото пользователя Anastasiya2805
маленькое фото пользователя Yalori_Ray
маленькое фото пользователя Stasya_nasty
маленькое фото пользователя Olga444
маленькое фото пользователя makemestay
маленькое фото пользователя JuleChek
маленькое фото пользователя Kris_kris1
маленькое фото пользователя Mari001
маленькое фото пользователя AlexCoz
маленькое фото пользователя Djasful
маленькое фото пользователя AliA
маленькое фото пользователя galina.malenkaya
маленькое фото пользователя Annushka3097
маленькое фото пользователя Elizaveta_21
маленькое фото пользователя Hiletizi
маленькое фото пользователя Miledi
маленькое фото пользователя Ksenia_topchik45
маленькое фото пользователя Lemo

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам