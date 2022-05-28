Воронеж
Профиль пользователя Volik133
О себе
Очень люблю читать русскую фантастику и фэнтези - бытовое, любовное, юмористическое и тд. Ну и обсуждать, конечно же☝ Немного интересуюсь психологией и тоже люблю обсудить этот вопрос. Хочу в караоке сходить, но самой неинтересно, а подружки - кто родили, кто на пенсию вышли, не с кем🤷♀️ В клубе не была уже лет 10 - тоже компания нужна. И в бассейн, и на танцы - тоже веселей ходить с кем-то, чем самой. Театр, музей, выставки - я ща любой кипишь, кроме голодовки! Но самой скучно(
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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