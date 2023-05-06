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Воронеж
Профиль пользователя Vladimir01

фото пользователя Vladimir01

О себе

Хороший, добрый парень, честный, спортивный, умею выслушать и поддержать

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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