Воронеж

Профиль пользователя Vishenkaaa

О себе Недавно переехала в Воронеж ищу новых друзей и знакомых. Люблю гулять, ходить на концерты, в целом приятно проводить время.

Была в сети на прошлой неделе

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