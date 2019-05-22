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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Vishenkaaa
О себе
Недавно переехала в Воронеж ищу новых друзей и знакомых. Люблю гулять, ходить на концерты, в целом приятно проводить время.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🎭 Театр
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