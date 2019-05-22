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Воронеж
Профиль пользователя Vishenkaaa

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О себе

Недавно переехала в Воронеж ищу новых друзей и знакомых. Люблю гулять, ходить на концерты, в целом приятно проводить время.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🎭 Театр

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

найдись, подружка

маленькое фото пользователя Lesagt
маленькое фото пользователя In_na
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя VikaKotik

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Marie_F

Воронеж → прогуляться, перекусить

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Tatyana1997

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя tatyana22

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Murcherler

Воронеж → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном и погулять

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anastasiya2805

Воронеж → собрать компанию

Попить пивка и погулять по центру г. Воронежа

Откликнулись 2 участника

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