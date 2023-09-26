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Воронеж
Профиль пользователя Vilchitomor

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О себе

Ищу новых знакомств, кайфовое занятия, многочасовые обсуждения книг, настолки. Все то, что мотивирует жить. Может встречу близкого человека

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

События пользователя

Воронеж → активный отдых

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