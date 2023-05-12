Воронеж
Профиль пользователя VikaKotik
О себе
Хочу найти подругу для общения и встречь
Про себя: общительная,но немного стесняшка🌸весёлая,умею слушать и слышать,добрая (если сильно бесить не будете😹)
Люблю природу и животных,катаюсь на велике/роликах,нравится танцевать,выпиваю,люблю сериальчики
Мяу🐈
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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