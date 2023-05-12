Воронеж
Профиль пользователя VikaKotik

фото пользователя VikaKotik

О себе

Хочу найти подругу для общения и встречь
Про себя: общительная,но немного стесняшка🌸весёлая,умею слушать и слышать,добрая (если сильно бесить не будете😹)
Люблю природу и животных,катаюсь на велике/роликах,нравится танцевать,выпиваю,люблю сериальчики
Мяу🐈

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizaveta_21
Воронеж → Другое

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

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