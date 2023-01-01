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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Vika_Voronezh
О себе
Занимаюсь пошивом на заказ✨, работаю на дому, иногда хочется отвлечься и провести время вне дома, так что я в активном поиске подружек 😀🤗
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога
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