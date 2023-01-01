⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя Vika_Voronezh

фото пользователя Vika_Voronezh

О себе

Занимаюсь пошивом на заказ✨, работаю на дому, иногда хочется отвлечься и провести время вне дома, так что я в активном поиске подружек 😀🤗

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Lizaveta09
маленькое фото пользователя Tatd
маленькое фото пользователя YuliaTu
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatyana1997

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя tatyana22

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lessy

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться,прокатиться на машине,выпить кофе это в будни)

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя Homka
маленькое фото пользователя JuliaP
маленькое фото пользователя Olga_88
маленькое фото пользователя Lubov23
маленькое фото пользователя Volik133
маленькое фото пользователя Katerina_22
маленькое фото пользователя Tatd
маленькое фото пользователя Kirito
маленькое фото пользователя Delechka
маленькое фото пользователя Kalina
маленькое фото пользователя frida
маленькое фото пользователя Bogdanchik
маленькое фото пользователя Trololo
маленькое фото пользователя Anna.B
маленькое фото пользователя Lemo
маленькое фото пользователя Maks_2205
маленькое фото пользователя Lesagt
маленькое фото пользователя Iraa
маленькое фото пользователя ela.elena
маленькое фото пользователя Katya98
маленькое фото пользователя Sveto4ka
маленькое фото пользователя Elizaveta_21
маленькое фото пользователя Leska
маленькое фото пользователя mrDokatka
маленькое фото пользователя TeRi_Zx
маленькое фото пользователя tatyana22
маленькое фото пользователя Maria1995
маленькое фото пользователя Ira_Eri

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам