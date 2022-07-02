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Воронеж
Профиль пользователя VictoriaS

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О себе

Хочу найти новых знакомых по интересам, рада буду прогуляться, посетить какое-нибудь городское мероприятие, сходить в кино, обсудить фильмы, периодически хожу на тренажерку, танцы, стретчинг и недавно сходила на сайкл-мне понравилось!:)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

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