Воронеж

Профиль пользователя VictoriaS

О себе Хочу найти новых знакомых по интересам, рада буду прогуляться, посетить какое-нибудь городское мероприятие, сходить в кино, обсудить фильмы, периодически хожу на тренажерку, танцы, стретчинг и недавно сходила на сайкл-мне понравилось!:)

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