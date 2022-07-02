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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя VictoriaS
О себе
Хочу найти новых знакомых по интересам, рада буду прогуляться, посетить какое-нибудь городское мероприятие, сходить в кино, обсудить фильмы, периодически хожу на тренажерку, танцы, стретчинг и недавно сходила на сайкл-мне понравилось!:)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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