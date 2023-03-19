Мне 16. Не умею общаться с людьми. Люблю играть в любые настолки; люблю читать книги (пока не определилась какие конкретно жанры) в основном романтика, фэнтези, немного детективы; люблю природу и отдых на свежем воздухе; катаюсь на велосипеде, роликах, двухколесном обычном самокате; хочу научиться играть на гитаре; НЕ ищу романтиков! Ищу друзей.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

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Воронеж → пообщаться Мне 16. Не умею общаться с людьми. Буду рада новым друзьям.

Макеевка → Другое просто поговорить о чем угодно

Москва → Другое Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

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