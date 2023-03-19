Воронеж
Профиль пользователя Veta7
О себе
Мне 16. Не умею общаться с людьми. Люблю играть в любые настолки; люблю читать книги (пока не определилась какие конкретно жанры) в основном романтика, фэнтези, немного детективы; люблю природу и отдых на свежем воздухе; катаюсь на велосипеде, роликах, двухколесном обычном самокате; хочу научиться играть на гитаре; НЕ ищу романтиков! Ищу друзей.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
В чем измеряется ваше время?
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
просто поговорить о чем угодно
Занимаюсь английским, психологией, рукоделием, люблю готовить.
Хочу наити друзей
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