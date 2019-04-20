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Воронеж
Профиль пользователя Vasilisa5

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О себе

Всем привет, хочу найти подругу/друга. Что бы были просты в общение. Имели чувство юмора. Были за любой движ. Завтра приглашаю на тусовочку, кто хочет присоединяйтесь.

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

События пользователя

Воронеж → собрать компанию
Тусовочка в сауне
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