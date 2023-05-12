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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Valto00
О себе
Инженер-технолог на заводе, студент Политеха, слушаю метал и шансон, случайно затираю какую-то дичь. Редко свободен, общительностью не отличаюсь. Личность спорная, но собакам нравится.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино😓 Обсудить проблемы📚 Книги💩 Шутки про говно
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