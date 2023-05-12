Воронеж

Профиль пользователя Valto00

О себе Инженер-технолог на заводе, студент Политеха, слушаю метал и шансон, случайно затираю какую-то дичь. Редко свободен, общительностью не отличаюсь. Личность спорная, но собакам нравится.

Был в сети на этой неделе

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