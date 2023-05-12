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Воронеж
Профиль пользователя Valto00

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О себе

Инженер-технолог на заводе, студент Политеха, слушаю метал и шансон, случайно затираю какую-то дичь. Редко свободен, общительностью не отличаюсь. Личность спорная, но собакам нравится.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино😓 Обсудить проблемы📚 Книги💩 Шутки про говно

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан💕 Обсудить отношения
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