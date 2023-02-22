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Воронеж
Профиль пользователя Ulyannik

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фото #2 пользователя Ulyannik

О себе

Мне 22, есть молодой человек, учусь в медицинском, в свободное время хожу в спортзал, люблю танцевать. Ищу новых подруг)

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя tatyana22
Воронеж → Другое
Прогуляться, попить кофе
маленькое фото пользователя Asya_p
Липецк → Другое
Есть желание погулять , пообщаться , провести интересно как то время ?
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