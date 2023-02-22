⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж
Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Trololo
О себе
Полгода назад я стала мамой ангелочка и теперь заново знакомлюсь с собой. Но я точно по-прежнему обожаю мемасики, книги и котов. Люблю болтать о высоком и не очень
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Воронеж
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам