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Воронеж
Профиль пользователя Trololo

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О себе

Полгода назад я стала мамой ангелочка и теперь заново знакомлюсь с собой. Но я точно по-прежнему обожаю мемасики, книги и котов. Люблю болтать о высоком и не очень

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Ну а вдруг повезёт? Ищу подружек :)

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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пошутить, пожаловаться, подружить

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Воронеж. Буду рада найти подругу

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А что если просто поговорить?

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