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Воронеж
Профиль пользователя Trixter

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О себе

Музыку слушаю в основном электронную и альтернативу.
Люблю камплюктерные игры и работаю в геймдеве.
Летом велик, зимой коньки. Сериальчики на диване всегда.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Воронеж → сходить на мероприятие

10 декабря на Симфонический оркестр Cagmo с музыкой из Киша.

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