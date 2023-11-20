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Воронеж
Музыку слушаю в основном электронную и альтернативу.
Воронеж
Профиль пользователя Trixter
О себе
Музыку слушаю в основном электронную и альтернативу.
Люблю камплюктерные игры и работаю в геймдеве.
Летом велик, зимой коньки. Сериальчики на диване всегда.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры
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