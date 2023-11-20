Воронеж

Профиль пользователя Trixter

О себе Музыку слушаю в основном электронную и альтернативу.

Люблю камплюктерные игры и работаю в геймдеве.

Летом велик, зимой коньки. Сериальчики на диване всегда.

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