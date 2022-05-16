Воронеж
Профиль пользователя TeRi_Zx

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О себе

Из музыки предпочитаю в большей степени рок и фонк
Из увлечений в свободное время играю в компьютер, гуляю и читаю книги
Занимался страйкболом, сейчас уже нет

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🏢 Работа 🏫 Учеба 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Ищу тимейтов для игры в War Thunder и Enlisted

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