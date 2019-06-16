⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж
Воронеж
Люблю смотреть сериалы и фильмы разных жанров. Слушать музыку, которая цепляет.
Воронеж
Профиль пользователя Teen_Wolf
О себе
Люблю смотреть сериалы и фильмы разных жанров. Слушать музыку, которая цепляет.
Гулять по городу. Гулять с собакой.
Болтать ночью и днём, если есть время, обо всём и не о чем.
Остальное только при общении. Нельзя расскрывать всё и сразу.
Ищу ту самую Инь Янь, с которой можно обо всё поговорить, по детски подурачиться. Гулять, путешествовать и много другое.
Замужем отношений не ищу, только друзей.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Воронеж
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам