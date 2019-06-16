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Воронеж
Профиль пользователя Teen_Wolf

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О себе

Люблю смотреть сериалы и фильмы разных жанров. Слушать музыку, которая цепляет.
Гулять по городу. Гулять с собакой.
Болтать ночью и днём, если есть время, обо всём и не о чем.
Остальное только при общении. Нельзя расскрывать всё и сразу.

Ищу ту самую Инь Янь, с которой можно обо всё поговорить, по детски подурачиться. Гулять, путешествовать и много другое.

Замужем отношений не ищу, только друзей.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Обсудим всё на свете.

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