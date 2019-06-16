О себе

Люблю смотреть сериалы и фильмы разных жанров. Слушать музыку, которая цепляет.

Гулять по городу. Гулять с собакой.

Болтать ночью и днём, если есть время, обо всём и не о чем.

Остальное только при общении. Нельзя расскрывать всё и сразу.



Ищу ту самую Инь Янь, с которой можно обо всё поговорить, по детски подурачиться. Гулять, путешествовать и много другое.



Замужем отношений не ищу, только друзей.