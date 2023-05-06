Воронеж
Профиль пользователя tatyana22

фото пользователя tatyana22
фото #2 пользователя tatyana22

О себе

Недавно переехала в Воронеж. Мне 22 года. Замужем. Хочу найти подругу для общения и совместных прогулок и шоппинга. Живу в центральном районе.

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anas.tasia
Москва → Другое

создать чат для блогеров

маленькое фото пользователя JuliyaN
Воронеж → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Tatd
Воронеж → Другое

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

маленькое фото пользователя Ellen
Воронеж → Другое

Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

маленькое фото пользователя Murcherler
Воронеж → Другое

Пообщаться о разном и погулять

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