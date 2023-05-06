Воронеж
Профиль пользователя tatyana22
О себе
Недавно переехала в Воронеж. Мне 22 года. Замужем. Хочу найти подругу для общения и совместных прогулок и шоппинга. Живу в центральном районе.
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
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