Воронеж
Профиль пользователя Tatyana1997

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О себе

Дружелюбный социофоб

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Есть ли меланхолики?🤗

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

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