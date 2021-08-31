Воронеж
Профиль пользователя Tatd
О себе
Я веду тройную жизнь:лайф-коуч, наёмный работник и будущий абитуриент( пересдаю ЕГЭ второй раз спустя 6 лет после первого). Люблю зарубежную классическую литературу и гуманитарный нон-фикшн, историю и психологию. Также нравятся уютнын кофейни и пешие прогулки.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Воронеж. Буду рада найти подругу
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃
Какие планы на выходные? Может погуляем?)
Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять
Давай по кофейку и красиво пофоткаться?
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