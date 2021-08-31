Воронеж
Профиль пользователя Tatd

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О себе

Я веду тройную жизнь:лайф-коуч, наёмный работник и будущий абитуриент( пересдаю ЕГЭ второй раз спустя 6 лет после первого). Люблю зарубежную классическую литературу и гуманитарный нон-фикшн, историю и психологию. Также нравятся уютнын кофейни и пешие прогулки.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tata142
Воронеж → Другое

Воронеж. Буду рада найти подругу

маленькое фото пользователя Marie_F
Воронеж → Другое

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

маленькое фото пользователя Vll_cch
Воронеж → Другое

Буду рада завести новые знакомства,можем сходить прогуляться, пишите🙃

маленькое фото пользователя Yasya_Lazneva
Воронеж → Другое

Какие планы на выходные? Может погуляем?)

маленькое фото пользователя jilsays
Воронеж → Другое

Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

маленькое фото пользователя Ellen
Воронеж → Другое

Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

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