Я веду тройную жизнь:лайф-коуч, наёмный работник и будущий абитуриент( пересдаю ЕГЭ второй раз спустя 6 лет после первого). Люблю зарубежную классическую литературу и гуманитарный нон-фикшн, историю и психологию. Также нравятся уютнын кофейни и пешие прогулки.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

Воронеж → Другое Давай по кофейку и красиво пофоткаться?

Воронеж → Другое Взять коктель на вынос в Гудзоне и пойти гулять

Воронеж → Другое Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Воронеж → Другое Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Ищешь друзей и компанию в городе Воронеж?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.