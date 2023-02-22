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Воронеж
Профиль пользователя Tais2409

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О себе

Люблю просто гулять по городу, находить красивые места, пить вкусный кофе.
Всегда рада сходить в театр, на балет или необычную выставку.
Говорить могу о чем угодно, но и помолчать тоже приятно, особенно в хорошей компании🧡

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно
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