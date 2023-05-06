Воронеж
Профиль пользователя Sveto4ka
О себе
Ищу интересных людей, друзей, с которыми можно здорово проводить время. Прогулки, кафе, театр, поход, пробежка, да и просто сходить поваляться на пляже)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
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