Ищу интересных людей, друзей, с которыми можно здорово проводить время. Прогулки, кафе, театр, поход, пробежка, да и просто сходить поваляться на пляже)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия

Воронеж → Другое Прогуляться по центру, съездить на пляж

Ищешь друзей и компанию в городе Воронеж?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.