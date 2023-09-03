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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Sterva43
О себе
Я люблю собирать Лего, у меня есть картина с джокером. Еще люблю читать, особенно Агату Кристи.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян
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