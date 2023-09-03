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Воронеж
Профиль пользователя Sterva43

фото пользователя Sterva43

О себе

Я люблю собирать Лего, у меня есть картина с джокером. Еще люблю читать, особенно Агату Кристи.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян

События пользователя

Воронеж → пообщаться

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя Black_rose
маленькое фото пользователя Hamster3
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 109 участников

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулось 58 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя DariaKo

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Ksenia_a

Екатеринбург → пообщаться

Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → пообщаться

Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri

Москва → пообщаться

Девочки давайте дружить 🩷

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Alya97

Москва → пообщаться

Общение, а после может и встречи 🙋‍♀️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя SuperSadCat

Москва → пообщаться

Ищу соулмейтов, но можно и просто пообщаться/выговориться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → пообщаться

Давайте познакомимся, поболтаем, а там посмотрим :)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Enerdgi

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай общаться искренне _без масок;)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Mononoke

Воронеж → пообщаться

А что если просто поговорить?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя poludennica

Москва → пообщаться

ищу девочку которая хочет попереписываться

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vicky

Красноярск → пообщаться

Поговорить (по настроению), подружиться (по желанию) :)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя GYSIK

Москва → пообщаться

Немного пообщаться онлайн и пойти погулять, если все сложится

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя yushaaak

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу себе подружку 😋

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ekaterina_sea

Краснодар → пообщаться

Хочу найти подругу для общения и встреч

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Daririshka

Санкт-Петербург → пообщаться

Да просто ищу новое общение,желательно из моего города🧸

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lazy_in_red

Самара → пообщаться

Старые друзья релоцировались, хочу найти новых)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

Переезд в другой город

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Найдитесь единомышленники 🙏 хочу побыстрее вылезти из депрессии и из дома )

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя KalinaY

Москва → пообщаться

Ищу приятного собеседника!!🐣☀

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Aniri11_04

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется пообщаться не только с молодым человеком)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя DoRinaV

Красноярск → пообщаться

Хочу найти новых подружек😌

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя GatoSofia

Санкт-Петербург → пообщаться

ищу такую же ненормальную подругу , как я)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя janeei

Москва → пообщаться

Пообщаться , может быть и встретимся ✌🏼

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lena7

Старый Оскол → пообщаться

Пообщаться на разные темы, узнать что-то интересное и новое

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя SvetlanaG

Москва → пообщаться

Для меня слово "друг" не просто звук. Хочу найти подругу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kana

Красноярск → пообщаться

Поболтать, обсудить аниме и поиграть в игры

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alyaaa

Воронеж → пообщаться

Хотелось бы найти подружаню

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Elis20

Уфа → пообщаться

Ищу позитивное общение)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → пообщаться

Отвлечься и выйти из своей головы

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маленькое фото пользователя Anastasia_Berr

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Ищу подружек для общения 🩵

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Пообщаться и возможно найти новых друзей!

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Очень хочу найти лучшую подругу с которой будем долгое время:)

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