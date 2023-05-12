О себе

Я студентка 3 курса университета и мне 19) Ищу близкую подругу, но если получиться найти больше друзей, буду только рада. В соответствующем настроении пойду за вами куда угодно, но не в кальянную или выпить. Никому не запрещаю и не настаиваю, но я такие мероприятия обхожу стороной. Будет круто, если ты учишься ( или работаешь ) и мы сможем друг друга мотивировать и поддерживать. Буду рада общению)