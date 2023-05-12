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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Stasya_nasty
О себе
Я студентка 3 курса университета и мне 19) Ищу близкую подругу, но если получиться найти больше друзей, буду только рада. В соответствующем настроении пойду за вами куда угодно, но не в кальянную или выпить. Никому не запрещаю и не настаиваю, но я такие мероприятия обхожу стороной. Будет круто, если ты учишься ( или работаешь ) и мы сможем друг друга мотивировать и поддерживать. Буду рада общению)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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Участие в других событиях
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