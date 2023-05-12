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Воронеж
Профиль пользователя Stasya_nasty

фото пользователя Stasya_nasty

О себе

Я студентка 3 курса университета и мне 19) Ищу близкую подругу, но если получиться найти больше друзей, буду только рада. В соответствующем настроении пойду за вами куда угодно, но не в кальянную или выпить. Никому не запрещаю и не настаиваю, но я такие мероприятия обхожу стороной. Будет круто, если ты учишься ( или работаешь ) и мы сможем друг друга мотивировать и поддерживать. Буду рада общению)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tata142

Воронеж → прогуляться, перекусить

Воронеж. Буду рада найти подругу

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя antisha

Воронеж → прогуляться, перекусить

ищу подружку!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Murcherler

Воронеж → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном и погулять

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alyaaa

Воронеж → пообщаться

Хотелось бы найти подружаню

Откликнулись 3 участника

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