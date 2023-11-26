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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя shimon_li
О себе
В данный момент только работаю. Повар в ресторане. Спортом в целом тоже занимаюсь, но времени на него мало(
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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