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Воронеж
Профиль пользователя shimon_li

фото пользователя shimon_li

О себе

В данный момент только работаю. Повар в ресторане. Спортом в целом тоже занимаюсь, но времени на него мало(

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика☣️ Токсичность
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