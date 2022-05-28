Воронеж
Профиль пользователя Serpent
О себе
Люблю играть в настолки, как дома, так и в кафе. Читаю преимущественно фантастику или фэнтези, но люблю и другие направления.
Обожаю много гулять, когда есть возможность.
Немного занимаюст спортом. Играю в различные видеоигры: от индюшек до ААА; от стратегий до экшенов. Почти не играю в многопользовательские, ибо не в что и не с кем. (КС, дота, линейка не интересуют).
С удовольствием уделяю время продукции киноиндустрии.
Периодически хожу на выставки, в театр, на шоу и т.д.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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