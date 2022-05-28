Люблю играть в настолки, как дома, так и в кафе. Читаю преимущественно фантастику или фэнтези, но люблю и другие направления. Обожаю много гулять, когда есть возможность. Немного занимаюст спортом. Играю в различные видеоигры: от индюшек до ААА; от стратегий до экшенов. Почти не играю в многопользовательские, ибо не в что и не с кем. (КС, дота, линейка не интересуют). С удовольствием уделяю время продукции киноиндустрии. Периодически хожу на выставки, в театр, на шоу и т.д.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес

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