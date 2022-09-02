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Воронеж
Профиль пользователя Seregha

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фото #2 пользователя Seregha

О себе

Люблю интересных собеседников, которые умеют отказываться от телефона ради общения, вообще ищу девушку

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить
Приятно провести выходные и подарить кому-то радость)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika...01
Воронеж → Другое
Найди подругу или /парня)
маленькое фото пользователя Lidia_Rajkin814
Воронеж → Другое
Я хочу найти друга/подругу по интернету и возможно даже увидеться))).
маленькое фото пользователя Mar38
Воронеж → Другое
Выпить кофе
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