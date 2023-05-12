Воронеж
Профиль пользователя Sara_Parker
О себе
Люблю рисовать, смотреть на природу, геймер и не ем мясо.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Воронеж → Другое
Воронеж. Буду рада найти подругу
Воронеж → Другое
Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄
Воронеж → Другое
Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .
Воронеж → Другое
ищу подружку!
Воронеж → Другое
Можем сходить в бар
Воронеж → Другое
Какие планы на выходные? Может погуляем?)
Санкт-Петербург → Другое
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