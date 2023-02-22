⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя ritsa

фото пользователя ritsa

О себе

Не особо активная в спорте, но готова учиться этому. Люблю животных, в частности кошек, терпеть не могу насекомых, сносно отношусь к рептилиям. Меломан (но тяжелый рок или панк не перевариваю), играю в онлайн игры, шарю в аниме и мангах разных жанров, книжный червь. Театр, мюзиклы и опера, музыкальные фестивали, концерты - люблю, регулярно посещаю. Ищу компанию как в Воронеже, так и в Москве.

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
маленькое фото пользователя Elizaveta17
Барнаул → Другое
Ищу подругу/друга🫂🤍
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

Ищешь друзей и компанию в городе Воронеж?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Воронеж.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.