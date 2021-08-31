Одинокий it-шник. Темы для общения: 1. Сновидения и все что с ними связано. 2. Отношения и психология. 3. Музыка, звукообработка, вокал и гитаризм. 4. Фильмы и сериалы. 5. Философия, религия, эзотерика, смыслы и системы представлений. 6. IT, электроника, радиолюбительство. 7. Концептуальные проблемы глобализации.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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