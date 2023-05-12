О себе

Хочу найти подругу,чтобы вместе ходить с ней на фестивали ,сходки ,общаться на разные темы ,играю в геншин,смотрю аниме ,особенно нравится Магическая битва,синяя тюрьма,ренкарнация безработного, рада буду по говорить на эти темы