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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Pelemeshka
О себе
Хочу найти подругу,чтобы вместе ходить с ней на фестивали ,сходки ,общаться на разные темы ,играю в геншин,смотрю аниме ,особенно нравится Магическая битва,синяя тюрьма,ренкарнация безработного, рада буду по говорить на эти темы
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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