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Воронеж
Профиль пользователя Pelemeshka

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О себе

Хочу найти подругу,чтобы вместе ходить с ней на фестивали ,сходки ,общаться на разные темы ,играю в геншин,смотрю аниме ,особенно нравится Магическая битва,синяя тюрьма,ренкарнация безработного, рада буду по говорить на эти темы

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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