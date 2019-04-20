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Воронеж
Профиль пользователя Olga_88

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О себе

Мне 35, люблю животных, есть собака лабрадор, кот и кошка. Люблю играть в настолки, но не многочасовые, люблю темное пиво. Смотрю сериалы, фильмы , выбираю под настроение. Самые любимые сериалы - Друзья, Клиника- пересматривала, пересматриваю и буду пересматривать! Слушаю КиШ, Кукрыниксы, Пикник, Немного Нервно, слушаю аудиокниги в жанре фантастики, фэнтези, детективы, а также люблю подкасты про науку (обожаю Дробышеского), психологию, потребляю и юмористический контент. Я атесит, не верю в эзотерику.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика💕 Обсудить отношения💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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