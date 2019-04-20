О себе

Мне 35, люблю животных, есть собака лабрадор, кот и кошка. Люблю играть в настолки, но не многочасовые, люблю темное пиво. Смотрю сериалы, фильмы , выбираю под настроение. Самые любимые сериалы - Друзья, Клиника- пересматривала, пересматриваю и буду пересматривать! Слушаю КиШ, Кукрыниксы, Пикник, Немного Нервно, слушаю аудиокниги в жанре фантастики, фэнтези, детективы, а также люблю подкасты про науку (обожаю Дробышеского), психологию, потребляю и юмористический контент. Я атесит, не верю в эзотерику.