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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Olga_88
О себе
Мне 35, люблю животных, есть собака лабрадор, кот и кошка. Люблю играть в настолки, но не многочасовые, люблю темное пиво. Смотрю сериалы, фильмы , выбираю под настроение. Самые любимые сериалы - Друзья, Клиника- пересматривала, пересматриваю и буду пересматривать! Слушаю КиШ, Кукрыниксы, Пикник, Немного Нервно, слушаю аудиокниги в жанре фантастики, фэнтези, детективы, а также люблю подкасты про науку (обожаю Дробышеского), психологию, потребляю и юмористический контент. Я атесит, не верю в эзотерику.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика💕 Обсудить отношения💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт
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