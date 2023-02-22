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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Natali23
О себе
Я люблю читать книги, смотреть сериалы и кино, поиграть в настольные игры, также погулять или посетить интерны места ☺️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие
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