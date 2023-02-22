⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Воронеж

Воронеж
Профиль пользователя Natali23

фото пользователя Natali23

О себе

Я люблю читать книги, смотреть сериалы и кино, поиграть в настольные игры, также погулять или посетить интерны места ☺️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Провести вечер пятницы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя VikaKotik

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Marie_F

Воронеж → прогуляться, перекусить

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя JuliyaN

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Murcherler

Воронеж → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном и погулять

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tatd

Воронеж → прогуляться, перекусить

Поболтать в кофейне центре, прогуляться

Откликнулось 6 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Воронеж

маленькое фото пользователя Leska
маленькое фото пользователя Evgeniy2233
маленькое фото пользователя JuliyaN
маленькое фото пользователя JuleChek
маленькое фото пользователя Mikhail36
маленькое фото пользователя QW12WQ12
маленькое фото пользователя Ellen
маленькое фото пользователя Tatyana1997
маленькое фото пользователя Alyaaa
маленькое фото пользователя Alex983
маленькое фото пользователя Natalia2023
маленькое фото пользователя Maks_2205
маленькое фото пользователя Bonik
маленькое фото пользователя Grtool
маленькое фото пользователя Olga444
маленькое фото пользователя Tatd
маленькое фото пользователя Ulyannik
маленькое фото пользователя Olga_88
маленькое фото пользователя Kekeer
маленькое фото пользователя Tatiana57
маленькое фото пользователя Dashm
маленькое фото пользователя Artak
маленькое фото пользователя EvgeN_33
маленькое фото пользователя Alexandr_north
маленькое фото пользователя Aleks_55
маленькое фото пользователя Kalina
маленькое фото пользователя Seregha
маленькое фото пользователя Radioid

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам