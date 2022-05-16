Воронеж
Профиль пользователя mrDokatka

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О себе

Люблю погулять, попить кофе с орешками.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться от цирка до ювжд и обратно.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу

маленькое фото пользователя Varvarenichek
Москва → Другое

Посоветуйте действительно страшные фильмы ужасов

маленькое фото пользователя Nastya0
Воронеж → Другое

Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить

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