Воронеж
Профиль пользователя Morales

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О себе

Работаю в ит, общаюсь на любые темы, могу пошутить и поприклаываться, не пью, за любой движ, пишите не стесняйтесь)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📚 Книги

События пользователя

Воронеж → пообщаться

На любые темы, могу выслушать и поддержать, умею хранить секреты

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