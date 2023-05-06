Воронеж
Профиль пользователя Morales
О себе
Работаю в ит, общаюсь на любые темы, могу пошутить и поприклаываться, не пью, за любой движ, пишите не стесняйтесь)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📚 Книги
События пользователя
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