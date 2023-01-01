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Воронеж
Профиль пользователя Mononoke

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О себе

Занимаюсь спортом:
- Катаюсь на роликах и коньках в зависимости от времни года
- Летом плаваю на SUP board
- Два-три раза в неделю посещаю тренировки по прокачке тела и растяжке.

Люблю читать книги. Больше всего нравится фентези про попаданцев, волшебников, оборотней, вампиров и пр.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

В среду вечером в парке у ТРК Арена

Воронеж → пообщаться

А что если просто поговорить?

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Поболтать по душам о том о сем 😅🙂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Tatyana1997

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

Откликнулось 10 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 10 участников

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Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Откликнулось 8 участников

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Воронеж → прогуляться, перекусить

Рада буду прогуляться , найти новые знакомство

Откликнулось 6 участников

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Воронеж → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться по городу

Откликнулись 4 участника

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Воронеж → прогуляться, перекусить

найдись, подружка

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