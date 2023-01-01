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Воронеж
Занимаюсь спортом:
Воронеж
Профиль пользователя Mononoke
О себе
Занимаюсь спортом:
- Катаюсь на роликах и коньках в зависимости от времни года
- Летом плаваю на SUP board
- Два-три раза в неделю посещаю тренировки по прокачке тела и растяжке.
Люблю читать книги. Больше всего нравится фентези про попаданцев, волшебников, оборотней, вампиров и пр.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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