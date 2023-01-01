О себе

Занимаюсь спортом:

- Катаюсь на роликах и коньках в зависимости от времни года

- Летом плаваю на SUP board

- Два-три раза в неделю посещаю тренировки по прокачке тела и растяжке.



Люблю читать книги. Больше всего нравится фентези про попаданцев, волшебников, оборотней, вампиров и пр.