О себе

Дружелюбная и романтичная, люблю яркие впечатления, фоткаться и снимать красивые места и интересные моменты..лёгкая на подъём, готова поддержать интересные идеи..каталась на роликах-квадах, но опыт правда маленький) люблю бег, бассейн, с удовольствием бы походила на танцы латину например) из книг и кино больше люблю детективы, фентези и ужасы, но и историческая и мелодраматичная тематика тоже нормуль..буду рада найти друзей, подружку, чтобы классно проводить время, общаться, болтать о чем угодно, что-то обсуждать,бывать в интересных местах, фоткаться и наслаждаться моментом😊