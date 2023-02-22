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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Mistique
О себе
Дружелюбная и романтичная, люблю яркие впечатления, фоткаться и снимать красивые места и интересные моменты..лёгкая на подъём, готова поддержать интересные идеи..каталась на роликах-квадах, но опыт правда маленький) люблю бег, бассейн, с удовольствием бы походила на танцы латину например) из книг и кино больше люблю детективы, фентези и ужасы, но и историческая и мелодраматичная тематика тоже нормуль..буду рада найти друзей, подружку, чтобы классно проводить время, общаться, болтать о чем угодно, что-то обсуждать,бывать в интересных местах, фоткаться и наслаждаться моментом😊
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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