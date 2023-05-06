Воронеж
Профиль пользователя Miledi

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О себе

Как ни странно люблю кпоп, но без фанатизма(наверное), а так довольно разносторонний человек со своими заморочками

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес
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