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Воронеж
Профиль пользователя Mikhail36

фото пользователя Mikhail36

О себе

Человек разносторонних интересов, люблю ненавязчивое общение. Увлекаюсь фотографией. Слушаю разную музыку, рок, электронную, клубную, классику. Разную в общем.
Люблю активный отдых, самокаты, сапборды.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Погулять в центре, пообщаться, перекусить, пофотографироваться.

маленькое фото пользователя YanaK
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dana_vol

Сочи → прогуляться, перекусить

Скучно одной отдыхать, составишь компанию?

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя desertSuN

Сочи → прогуляться, перекусить

Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marina96

Сочи → сходить на мероприятие

Погулять или просто пообщаться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя MariApa

Сочи → прогуляться, перекусить

Кто в районе Ривьеры.Погуляем?Пообщаемся💫

Откликнулись 4 участника

анонимный пользователь

Воронеж → пообщаться

И шутки пошутим и о наболевшем поболтаем

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя nadiakirilova

Сочи → активный отдых

Ищу компанию для досуга

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя dkartride

Сочи → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться, поболтать, перекусить

Откликнулись 2 участника

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