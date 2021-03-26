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Воронеж
Человек разносторонних интересов, люблю ненавязчивое общение. Увлекаюсь фотографией. Слушаю разную музыку, рок, электронную, клубную, классику. Разную в общем.
Воронеж
Профиль пользователя Mikhail36
О себе
Человек разносторонних интересов, люблю ненавязчивое общение. Увлекаюсь фотографией. Слушаю разную музыку, рок, электронную, клубную, классику. Разную в общем.
Люблю активный отдых, самокаты, сапборды.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей
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