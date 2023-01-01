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Воронеж
Профиль пользователя Mezhevika

фото пользователя Mezhevika

О себе

Занимаюсь творческим бизнесом, интересны встречи, прогулки, общение, люблю настольные игры, покер и прочие интересные движения! В последнее время друзья разъехались по разным городам и стало не хватать общения 🌸

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🪩 Ночной клуб

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Обожаю посещать вкусные пекарни и кофейни

маленькое фото пользователя Tatyana1997
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatyana1997

Воронеж → прогуляться, перекусить

Есть ли меланхолики?🤗

Откликнулось 7 участников

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