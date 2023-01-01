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Воронеж
Воронеж
Профиль пользователя Mezhevika
О себе
Занимаюсь творческим бизнесом, интересны встречи, прогулки, общение, люблю настольные игры, покер и прочие интересные движения! В последнее время друзья разъехались по разным городам и стало не хватать общения 🌸
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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