Воронеж
Профиль пользователя Marie_F

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О себе

Открытая и доброжелательная девушка . Хочу найти единомышленников (подруг) для общения , саморазвития. Увлекаюсь психологией , а так могу общаться на любые темы.
Люблю ходить , пить кофе и много чего ещё.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🏫 Учеба

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika...01
Воронеж → Другое

Найди подругу или /парня)

маленькое фото пользователя Tata142
Воронеж → Другое

Воронеж. Буду рада найти подругу

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